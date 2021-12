Para quem iniciou o Campeonato Brasileiro tendo como objetivo principal permanecer na Série A, brigar por uma vaga na Copa Libertadores poderia soar como um sonho distante. Mas o destino e a competência de diretoria, jogadores e comissões técnicas não reservariam o “mínimo” ao América. Dentro de campo, o Coelho se portou como um dos principais times do país e, merecidamente, chega à última rodada com grandes chances de disputar, pela primeira vez em sua história, a principal competição sul-americana de clubes.

Para alcançar esse feito, o Alviverde, com 50 pontos, precisa vencer o São Paulo, nesta quinta-feira (9), às 21h30, no Independência, sem depender de outros resultados. Esse resultado garantiria ao clube mineiro, ao menos, a manutenção do oitavo posto, fechando o grupo dos classificados à próxima Libertadores.

Um dos principais responsáveis pela excelente campanha do América neste Brasileirão, o técnico Marquinhos Santos já adiantou qual será a postura de seu time diante do Tricolor: “vamos jogar para frente”. E conta com o apoio da torcida alviverde para empurrar o Coelho rumo à glória.

“Esperamos a Nação Americana para comparecer ao Independência, fazer o Coelhão ainda mais forte com sua presença para fecharmos a temporada com uma grande festa, um grande jogo, e buscarmos os três pontos contra o São Paulo. E que Deus nos coloque onde formos merecedores. Acho que, por tudo que esse grupo entregou ao América, já é um fato histórico (a briga pela vaga)”, afirmou.

Histórico

Caso não obtenha uma vaga na Libertadores, o Coelho já está garantido na Copa Sul-Americana, ou seja, em um torneio internacional em 2022.

“Uma vez que, em 109 anos de clube, esses guerreiros, esses atletas conquistaram a permanência para 2022 na Série A, já fizeram história. E uma vez que foi conquistada a primeira participação em um campeonato sul-americano, também entraram para história. O pensamento é fazer ainda mais história”, disse o treinador.

Leia mais:

América depende das próprias forças para obter vaga na Libertadores; veja o cenário