Embalado por uma sequência de quatro jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro da Série B, consolidada com a vitória por 1 a 0 sobre o Náutico, nesta terça-feira (17), no Recife, pela 19ª rodada da competição, o Cruzeiro se prepara para reencontrar o seu torcedor.

O confronto com o Confiança-SE, nesta sexta, às 21h30, no Mineirão, vai marcar a volta do público aos jogos da Raposa após mais de um ano e cinco meses.

Animado com a chance de voltar a atuar sob os olhares dos cruzeirenses no estádio, o técnico Vanderlei Luxemburgo fez uma convocação após o triunfo sobre o Timbu.

"Mandar um recado direto para todos os torcedores do Cruzeiro, que nós estamos acostumados a ver no estádio. Nós temos o jogo contra o Náutico e depois viramos o turno contra o Confiança, jogando em casa com a volta do torcedor. Então eu queria dizer que o momento do Cruzeiro é muito importante para todos nós. Eu tenho uma história dentro do clube e vim para cá pela grandeza do clube e pela necessidade de trabalhar todos em conjunto. É nós, comissão técnica, jogadores, torcedores, dirigentes, todos emanados, em busca de um objetivo que é conquistar a vitória para o Cruzeiro buscar a primeira divisão. Não é fácil, é muito difícil, mas se nós nos unirmos, a coisa vai ficar bem melhor e o caminho será melhor percorrido”, disse o comandante, em entrevista coletiva.

Com os três pontos conquistados nos Aflitos, a equipe estrelada subiu para a 14ª colocação, com 21 pontos, se mantendo fora da zona de rebaixamento do campeonato.

“Nosso centroavante”

O último jogo do Cruzeiro com público ocorreu no dia 11 de março de 2020, na derrota por 2 a 0 para o CRB, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Nesta sexta, está autorizada a ocupação de 30% do estádio, além da obrigatoriedade do cumprimento de uma série de protocolos sanitários, como o uso de máscara, o distanciamento entre os assentos e a apresentação do teste negativo para a Covid-19, feito no máximo até 72h antes do jogo.

Em busca da evolução dentro de casa - no início da rodada a Raposa tinha a terceira pior campanha como mandante – Luxemburgo destacou novamente a importância do torcedor nas partidas.

"Conto com o torcedor, capacidade máxima, 30%, eu conto com 30% do Mineirão de torcedores cruzeirenses ajudando a equipe. Vocês serão o centroavante da equipe. Não tenho dúvida nenhuma. Será um segundo turno totalmente diferente do primeiro turno com a presença de vocês, porque vocês são importantes, vocês ajudam o jogador a botar a bola para dentro. Não se voltem contra, vocês se voltando contra o time ou contra mim, a comissão técnica, estão se voltando contra o Cruzeiro”.

Em nove partidas sobre seus domínios nesta Série B, o time celeste somou apenas nove pontos, resultado de uma vitória, seis empates e duas derrotas. O aproveitamento é de 33,33% dos pontos disputados como mandante.

Leia mais

Elogiado por Luxemburgo, Thiago marca no primeiro toque e quebra jejum de mais de 30 jogos

Thiago decide, Cruzeiro vence o Náutico e respira na luta para se afastar do Z-4 da Série B