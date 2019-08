A temporada 2019/2020 do voleibol masculino começa já nesta semana. Os principais times de Minas Gerais entram em quadra a partir desta quinta-feira (29), na disputa do Campeonato Mineiro, torneio que tem o Sada Cruzeiro como favorito e atual campeão e Fiat-Minas, dono do maior número de títulos, tentando voltar a levantar o caneco. Caso vença, a Raposa poderá repetir um feito que só o time da rua da Bahia conseguiu: o decacampeonato consecutivo.

Além da dupla de campeões, o Estadual vai ter o América, que se juntou ao Montes Claros e o Lavras, que joga com atletas juvenis do Sada correndo por fora. Outros dois times disputarão o torneio, mas com objetivos mais modestos: o Uberlândia Gabarito/Start Química e o Anápolis, de Goiás, que foi convidado pela Federação Mineira de Voleibol (FMV).

Neste ano, o Campeonato Mineiro Masculino vai seguir um modelo parecido com o Liga das Nações, que é disputada pelas seleções. A tabela estabelece dez rodada (ou circuitos), que serão disputadas em seis sedes. A cada rodada três times jogam entre si e três descansam. O único time que não vai mandar jogos em casa é o Fiat-Minas, por escolha do time. Com isso, o Sada vai mandar duas rodadas, uma no Riacho e outra em Betim.

Assim, moradores das cidades com times na disputa poderão ver três jogos num mesmo fim de semana e times de todas as regiões. A ideia da federação é popularizar mais o vôlei, principalmente no interior. Ao final das dez rodadas, os quatro primeiros se classificam para as semifinais, que serão disputadas em jogo único. As semis e a decisão acontecem na casa do time de melhor campanha.

A tabela do Campeonato Mineiro feminino deve ser divulgada na semana que vem. A Federação ainda espera algumas definições com clubes do Estado para montar a tabela.

TABELA DE JOGOS

1º Circuito - Sede: Ginásio Newton Faria/Anápolis - GO

29.08 - 20h - Anápolis x Uberlândia/Gabarito/Start Química

30.08 - 20h - América Vôlei x Uberlândia/Gabarito/Start Química

31.08 - 20h - Anápolis x América Vôlei

2º Circuito - Sede: Ginásio UTC/Uberlândia

04.09 - 19h30 - Uberlândia/Gabarito/Start Química x Lavras Vôlei

05.09 - 19h30 - Fiat/Minas x Lavras Vôlei

06.09 - 19h30 - Uberlândia/Gabarito/Start Química x Fiat/Minas

3º Circuito - Sede: Ginásio Riacho/Contagem

12.09 - 20h - Sada Cruzeiro x Lavras Vôlei

13.09 - 20h - Lavras Vôlei x América Vôlei

14.09 - 20h - Sada Cruzeiro x América Vôlei

4º Circuito - Sede: Ginásio Tancredo Neves/Montes Claros

19.09 - 20h - América Vôlei x Anápolis Vôlei

20.09 - 20h - Fiat/Minas x Anápolis Vôlei

21.09 - 19h - América Vôlei x Fiat/Minas

5º Circuito - Sede: Ginásio UFLA/Lavras

26.09 - 20h - Lavras Vôlei x América Vôlei

27.09 - 20h - Fiat/Minas x América Vôlei

28.09 - 20h - Lavras Vôlei x Fiat/Minas

6º Circuito - Sede: Ginásio Divino Braga/Betim

02.10 - 19h - Fiat/Minas x Anápolis

03.10 - 19h - Sada Cruzeiro x Anápolis

04.10 - 19h - Fiat/Minas x Sada Cruzeiro

7º Circuito - Sede: Ginásio Newton Faria/Anápolis e Riacho/Contagem

24.09 - 20h - Lavras Vôlei x Sada Cruzeiro (Contagem)

07.10 - 20h - Anápolis x Lavras Vôlei (Anápolis)

09.10 - 20h - Anápolis x Sada Cruzeiro (Anápolis)

8º Circuito - Sede: Ginásio UTC/Uberlândia e Ginásio Newton Faria/Goiás

08.10 - 20h - Anápolis x Lavras Vôlei (Anápolis)

19.10 - 16h - Uberlândia/Gabarito/Start Química x Anápolis (Uberlândia)

20.10 - 11h - Uberlândia/Gabarito/Start Química x Lavras Vôlei (Uberlândia)

9º Circuito - Sede: Tancredo Neves/Montes Claros

25.10 - 20h - América Vôlei x Sada Cruzeiro

24/09 - 20h - Uberlândia/Gabarito/Start Química x Sada Cruzeiro

29.10 - 20h - América Vôlei x Uberlândia/Gabarito/Start Química

10º Circuito - Sede: Ginásio Riacho/Contagem

25/09- 20h - Sada Cruzeiro x Uberlândia/Gabarito/Start Química

29.10 - 20h - Sada Cruzeiro x Fiat/Minas

À definir - Fiat/Minas x Uberlândia/Gabarito/Start Química

