A Federação Internacional de Vôlei divulgou nesta segunda-feira (26), a tabela do Mundial de Clubes Feminino de 2019. Vice-campeão na temporada passada, o Itambé-Minas vai reencontrar, já na primeira fase, o poderoso Eczacıbaşı Vitra, time turco que foi eliminado pelas mineiras na virada histórica da semifinal do último Mundial. É neste time que atualmente joga a ponteira Natália, que foi campeã da Superliga pela equipe da rua da Bahia.

Mas o Eczacıbaşı não será a única pedreira que o Minas vai pegar de cara. Além do time de Istambul, o grupo A conta com o Imoco Conegliano, atual campeão italiano e o Guangdong Evergrande, da China. O time oriental é, em tese, o adversário mais fraco desta primeira fase, e participa do Mundial por ser sede do torneio, que será disputado na cidade de Shaoxing, entre os dias 3 e 8 de dezembro.

Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único, sendo que os dois melhores de cada grupo terão que passar de fase. Para se ter uma ideia do desafio que o Minas vai ter, Eczacibaşi e Conegliano possuem duas das mais badaladas opostas do voleibol mundial. No time turco, joga a jovem Tijana Bošković, canhota de 22 anos que foi medalha de prata na Rio 2016 com a seleção Sérvia. No time italiano, repleto de selecionáveis, está a atacante Paola Egonu, jovem de 1,90 eleita a melhor oposta do Mundial de Seleções do ano passado.

Praia

Do outro lado, no Grupo B, o Dentil-Praia Clube, time que vai disputar o Mundial como convidado — o Minas está indo por ser campeão continental —, também não terá vida fácil. As uberlandenses terão como adversárias na primeira fase o campeão da Champions League, Novara, clube no qual Paola Egonu jogou até o ano passado. Além disso, é no grupo B que está o VakifBank Istambul, time que é o atual campeão do Mundo.

Assim, o Praia terá um reencontro com Gabi, a ponteira que foi campeã da Superliga 2018/2019 pelo Minas e que está jogando no time turco. Outra jogadora que preocupa as mineiras é Haak, oposta contratada para esta temporada e que vem despontando no vôlei mundial. Por sua vez, o Bohai Bank, da China, time local que completa o grupo B não deve apresentar dificuldades para as mineiras.

A temporada 2019/2020 do vôlei está em fase de pré-temporada, com os clubes treinando para os Estaduais. O Mineiro masculino começa nesta quinta-feira. Já o feminino terá a tabela de datas divulgada em breve pela Federação Mineira de Voleibol.

