O Brasil foi superado pela Espanha por 27 a 23, nesta quinta-feira (28) no Ginásio Nacional Yoyogi, em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo B do torneio de handebol feminino na Olimpíada de Tóquio (Japão).

Essa foi a primeira derrota da equipe comandada pelo técnico Jorge Dueñas, que empatou em 24 a 24 na estreia com o Comitê Olímpico Russo e venceu a Hungria por 33 a 27 na rodada seguinte.

No duelo desta quarta, o primeiro tempo acabou empatado com o placar de 13 a 13. Após um bom início de jogo, quando a equipe verde e amarela chegou a abrir até quatro gols de vantagem, o time nacional acabou se perdendo na partida e só conseguiu igualar a parcial no último lance da etapa com um belo gol de Lari.

Só que na etapa final, as espanholas foram muito superiores e, com uma atuação espetacular da goleira Navarro, de 42 anos, controlaram a partida para fechar em 27 a 23. O grupo do Brasil, além do Comitê Russo, da Espanha e da Hungria, conta com França e Suécia. No Grupo A estão a campeã mundial Holanda, Montenegro, Noruega, Japão, Coreia do Sul e Angola.

Na próxima rodada, o Brasil pega a Suécia na madrugada do próximo sábado (31), a partir das 04h15 (horário de Brasília).

Leia mais:

Mayra Aguiar conquista bronze no judô na Olimpíada de Tóquio

Nadador do Minas Tênis Clube, Guilherme Costa fica em oitavo lugar na final dos 800m livre

Saúde mental no esporte e quebra de tabu: por que precisamos falar de Simone Biles?