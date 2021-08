Após ser confirmado como reforço do Manchester United na semana passada, o atacante Cristiano Ronaldo pousou para fotos com o novo uniforme do clube inglês, divulgadas nesta terça-feira (31).

Ele está servindo a seleção portuguesa para as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Por conta disso, só será apresentado oficialmente pelos Red Devils depois do dia 9 (encerramento da atual Data Fifa).

Esta será a segunda passagem de CR7 pelo Manchester. Na primeira, de 2003 a 2009, Cristiano Ronaldo conquistou títulos como a Champions League (2007/8), a Premier League (2006/7, 2007/8 e 2008/9), o Mundial de Clubes da Fifa (2008), dentre outros.

Foi também vestindo a camisa do time inglês que obteve sua primeira Bola de Ouro, em 2008, superando Messi (segundo colocado) e Fernando Torres (o terceiro).

CR7 estava na Juventus, que aceitou a proposta do Manchester, de 15 milhões de euros, a serem pagos em cinco parcelas anuais, além de 8 milhões em bônus por metas alcançadas.

