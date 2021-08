O meio-campo Marcinho testou positivo para o Coronavírus e está fora dos três próximos jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B.

A detecção da doença ocorreu nos exames realizados pela delegação da Raposa, nessa quinta (12), antes do duelo com o Sampaio Corrêa-MA, marcado para este sábado, às 16h30, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube estrelado, o meio-campista está com sintomas leves e está em isolamento, mantendo contato com profissionais do departamento de saúde.

Como o protocolo da CBF determina um período mínimo de dez dias para a liberação do jogador após o teste positivo, Marcinho também ficará de fora dos duelos com Náutico, na próxima terça, e Confiança-SE, no dia 20 de agosto.