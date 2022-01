Após sorteio realizado nesta segunda-feira (17), ficou definido que Cruzeiro e Sergipe vão se enfrentar pela primeira fase da Copa do Brasil, em uma reedição dos confrontos da mesma etapa da competição mata-mata de 2005. Naquela ocasião, os celestes levaram a melhor. E com sobras.

No jogo de ida, em 2 de fevereiro de 2005, a Raposa obteve uma vitória magra, por 1 a 0, no Batistão, em Aracaju-SE, com gol de Marcelo Batatais.

Na partida de volta, no dia 16 do mesmo mês, os azuis aplicaram um massacre: 7 a 0, no Mineirão. Só o atacante Fred anotou quatro tentos. Os outros foram de autoria de Athirson, Jean e Adriano Gabiru.

Fred marcou quatro gols sobre o Sergipe na Copa do Brasil de 2005

Além desses embates, os dois times se enfrentaram uma vez pelo Campeonato Brasileiro, em 1972. Novamente, a vitória ficou do lado celeste, por 1 a 0, fora de casa, com gol de Roberto Batata.

O Cruzeiro é o maior campeão da história da Copa do Brasil, com seis títulos: 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

