A 11ª colocação do Cruzeiro na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro pode ser explicada, também, pela crise no setor ofensivo do time. O artilheiro na temporada 2021 é Matheus Barbosa, com sete gols em 27 partidas, mesmo tendo saído do clube em agosto para defender o Atlético-GO.

Além de Barbosa, a lista dos principais artilheiros da Raposa traz o boliviano Marcelo Moreno, que soma seis gols, mesmo desfalcando o time para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo por sua seleção. Em terceiro lugar vêm Felipe Augusto e Giovanni, com cinco gols cada.

Sem uma referência ofensiva que ultrapasse a marca de Matheus Barbosa, o Cruzeiro fez 41 gols em 36 jogos. A equipe não consegue manter uma regularidade ofensiva por motivos que vão além de técnica. O clube tem lidado com lesões, desfalques e crises internas.

A estagnação ofensiva da Raposa a coloca em 8° lugar no Brasileirão da Série B. A diferença de gols marcados para o primeiro colocado, o Botafogo, é de 12. O alvinegro carioca é o time que mais balançou as redes nesta edição do campeonato.

