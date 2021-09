Principal contratação do América para a temporada, o atacante Mauro Zárate está apto a estrear com a camisa do Coelho. O nome do argentino foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), na tarde desta quinta-feira (9), dando condições legais de jogo ao atleta.

Com a liberação da entidade máxima do futebol brasileiro, o debute de Zárate pelo Alviverde poderá ser neste sábado (11), no duelo com o Athletico-PR, às 16h, no Independência, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A utilização do argentino diante do Furacão agora depende do técnico Vagner Mancini. Apresentado na última sexta, o camisa 99 vem participando normalmente das atividades com os demais companheiros desde então.

O último jogo de Mauro Zárate foi em 17 de abril, quando ainda defendia o Boca Juniors, da Argentina.

Na 17ª colocação, com 18 pontos, o Coelho conta com os gols de Zárate na luta para deixar a zona de rebaixamento.

Leia Mais:

Patric elogia chegada de reforços e vê jogo contra o Athletico-PR como ‘extremamente difícil’

Kalil libera presença de torcida nos estádios em BH; venda de cerveja será autorizada

Após ‘jogo que não acabou’, Brasil recebe o Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas