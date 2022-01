A perspectiva é a de um time com a “cara” do esquadrão de Cuca, mas visando a uma evolução, sob ajustes de Antonio Mohamed. Foi o que frisou o técnico do Atlético, naquilo que tange sua proposta tática para o Alvinegro nesta temporada. De acordo com o treinador argentino, o Galo de 2021 possuía uma característica que nenhuma outra equipe do mundo superava. E afirmou que, a partir dessa dinâmica, espera melhorar ainda mais outros aspectos do elenco.

“Vamos respeitar muito o que deixou o Cuca; foi muito bom, tem muitas coisas boas, a mudança do estado de defesa para o ataque (do Atlético) é a melhor do mundo, quando a equipe recupera a bola e sai muito rapidamente em velocidade. Vamos seguir utilizando todas essas virtudes. E vamos agregar outras situações para melhorar outros aspectos da equipe", disse.

“El Turco” também acredita em várias possibilidades ofensivas. "Sempre em minhas equipes tenho um centroavante. Aqui se jogou com dois muitas vezes. Ou apenas com Hulk. O Hulk também vinha de trás quando jogou com Diego Costa. Temos muitos outros (atletas) aqui para atuar como segundo centroavante, como Vargas, Fábio... Vamos ver como será”, comentou.

Nessa mescla da “herança” deixada por Cuca com seu próprio sistema de jogo, anseia por novas conquistas ao clube neste ano.

"(Será um time) muito parecido com o que tinha na temporada anterior. Praticamente o mesmo plantel. E vamos agregar algumas situações que entendemos que podem melhorar. Será um time intenso, para ganhar partidas. E num momento, podemos ter dois ou três atacantes, os volantes pisando na área rival", destacou.

Por fim, enfatizou que, em sua visão, o plantel está “completo”. “Não trabalhamos com a saída nem a chegada de outros atletas. Claro que o mercado está aberto, mas para nós trabalhamos dessa forma”, afirmou.

