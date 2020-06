O Manto da Massa, concurso criado pelo Atlético que deu aos torcedores a oportunidade de apresentar projetos de uma camisa que será confecionada pela Lec Coq e utilizado em um jogo da equipe principal, teve quase 1500 desenhos enviados e 50 mil votos únicos durante 8 dias. E logo nas primeiras horas, mais de 21 mil unidades foram comercializadas, superando R$ 4 milhões de faturamento apenas entre os sócios Galo na Veia.



Isso, inclusive, representa a maior venda para as primeiras 24 horas de lançamento durante a pandemia entre os clubes brasileiros - e recorde entre camisas comemorativas no futebol nacional.

Além disso, o Galo na Veia também teve um aumento significativo por conta da venda antecipada exclusiva e desconto para os sócios-torcedores. Em números preliminares, saiu de pouco mais de 22 mil pessoas pré-pandemia para 26 mil – sem contar as novas adesões válidas por seis meses, condição especial para a promoção do Manto da Massa.



Toda a estruturação, implementação e execução foram realizadas pelo Grupo End to End em parceria com a Armatore Market+Science e o departamento de comunicação do Clube Atlético Mineiro.



“O projeto do Manto da Massa é um case que mostra que é fundamental que os clubes ouçam a torcida. A camisa projetada e escolhida pelos fãs era um projeto antigo dos alvinegros que o presidente Sérgio Sette Câmara resolveu atender. Os resultados foram fantásticos e não temos ainda nem 24h de venda do produto. E o melhor de tudo é que atingimos duas frentes fundamentais: a social, com a doação de metade do faturamento líquido para o combate à pandemia, e a comercial, pois conhecemos 50 mil fãs do clube e eles nos ajudarão a deixar o Galo na Veia cada vez mais desejável para o consumidor”, afirma Reginaldo Diniz, CEO do Grupo End to End.



O projeto vencedor, com mais de 40% dos votos, foi desenhado por Flávio Markiewicz e tem no conceito elementos do escudo, mascote (Galo), o ano de fundação, lema do clube e a nova casa, a Arena MRV, a ser inaugurada.



As primeiras 92 horas de vendas (alusivas ao histórico Atlético 9 x 2 Cruzeiro de 1927) serão exclusivas aos sócios Galo na Veia ao custo de R$ 169,99. Após isso, haverá a abertura para o público geral. As camisas serão limitadas, numeradas e com tecnologia de realidade aumentada.

A campanha Manto da Massa ainda terá a quarta fase a partir da próxima segunda-feira (15): todos os 50 mil votantes receberão uma pesquisa para que o Atlético conheça seus torcedores e faça melhorias nas experiências dentro do programa Galo na Veia. Quem responder concorrerá a 13 camisas oficiais do clube.

* Com End to End