Maurício Souza foi multado pelo Minas e afastado dos treinamentos e jogos da equipe de vôlei masculino

O Minas Tênis Clube decidiu multar o jogador Maurício Souza, da equipe masculina de vôlei, por declarações de cunho homofóbico em redes sociais. A decisão do clube foi tomada depois de os patrocinadores Fiat e Gerdau publicarem notas exigindo que fossem tomadas providências a respeito do comportamento do atleta.

A diretoria do Minas se reuniu com Maurício Souza na noite desta terça-feira (26). O central, campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, foi afastado dos treinamentos e dos próximos jogos (confira o comunicado do Minas abaixo).

Nessa segunda, o clube havia divulgado comunicado oficial em que afirmava orientar internamente o atleta. “Não aceitamos manifestações homofóbicas, racistas ou qualquer manifestação que fira a lei”, dizia a nota.

A repercussão ao posicionamento do clube foi negativa, uma vez que torcedores consideravam que o Minas deveria tomar atitudes concretas para combater a homofobia. Por consequência, Fiat e Gerdau cobraram que a diretoria minastenista tomasse medidas o mais breve possível.

Capitã da equipe feminina de vôlei do Minas, Carol Gattaz manifestou repúdio às declarações homofóbicas de Maurício Souza e disse “chega” a “preconceitos disfarçados de opinião''.

A postagem de Gattaz recebeu apoio de outros atletas do Minas, como o líbero Maique, do time masculino de vôlei.

Entenda o caso

Há cerca de uma semana, Maurício Souza usou as redes sociais para criticar uma reportagem que trata sobre um anúncio da empresa DC Comics, em que o novo Super-Homem, filho de Clark Kent, assumirá que é bissexual nas próximas edições da revista em quadrinhos.

No Instagram, Maurício teceu o seguinte comentário. “Ah é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar”, escreveu o central.

Já na última quinta-feira (21), a torcida Independente do Minas divulgou nota oficial informando que passaria a ignorar o jogador em redes sociais, jogos e manifestações.

Em resposta à reação negativa dos torcedores, o atleta afirmou, também por meio de mídias digitais, que “hoje em dia, o certo é errado e o errado é o certo”, e que “ficaria com suas crenças, valores e ideais”.

Comunicado oficial do Minas

"O presidente do Minas Tênis Clube, Ricardo Vieira Santiago, se reuniu com o atleta Maurício Souza esta tarde e lhe informou sobre o seu afastamento por tempo indeterminado do Fiat/Gerdau/Minas. O atleta também recebeu uma multa e foi orientado a fazer uma retratação pública imediata.

O Minas Tênis Clube reforça que não aceita e não aceitará manifestações intolerantes de qualquer forma e que intensificará campanhas internas em prol da diversidade, respeito e união, por serem causas importantes e alinhadas com os valores institucionais.

Frisamos ainda que, em nenhum momento, houve sinalização dos demais atletas do Fiat/Gerdau/Minas em deixar a equipe, como veiculado na grande imprensa."

