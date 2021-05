Neste sábado (22), às 16h30, o Mineirão receberá sua 17ª partida de final desde a reinauguração do estádio em 2013. E haverá surpresas aos torcedores no duelo envolvendo Atlético e América, valendo o título do Campeonato Mineiro.

Entre as atrações previstas, está o “Superbão”, com um show do Jota Quest, com duração de 15 minutos, no intervalo do confronto. Trata-se de uma parceria da Brahma com o estádio.

“O Mineirão está muito feliz com essa ação, que une as duas principais vocações do estádio: eventos e futebol, consolidando o Mineirão como o principal palco das grandes decisões e entretenimento de Minas Gerais", destaca Ludmila Ximenes, Relações Institucionais do Mineirão.

Nesta sexta-feira (21), o Mineirão divulgou uma foto em suas redes sociais do mosaico feito por torcedores do Atlético para o embate deste sábado.

O Galo joga por, no mínimo, um empate para levantar a taça de campeão; ao Coelho, por sua vez, só a vitória, por qualquer placar, interessa.

O mosaico feito por torcedores do Atlético está pronto para o duelo deste sábado

Relembre as finais no Mineirão desde 2013

2013

Decisão do Campeonato Mineiro - Cruzeiro x Atlético

Decisão da Copa Libertadores - Atlético x Olímpia

2014

Decisão do Campeonato Mineiro - Cruzeiro x Atlético

Decisão da Recopa Sul-Americana - Atlético x Lanús

Decisão da Copa do Brasil - Cruzeiro x Atlético

2015

Primeira partida da final do Campeonato Mineiro - Atlético x Caldense

2016

Decisão do Campeonato Mineiro - Atlético x América

Primeira partida da final Copa do Brasil - Atlético x Grêmio

2017

Primeira partida da final do Campeonato Mineiro - Cruzeiro x Atlético

Decisão da Copa do Brasil - Cruzeiro x Flamengo

2018

Decisão do Campeonato Mineiro - Cruzeiro x Atlético

Decisão da Copa do Brasil - Cruzeiro x Corinthians

2019

Primeira partida da final do Campeonato Mineiro - Cruzeiro x Atlético

2020

Primeira partida da final do Campeonato Mineiro - Atlético x Tombense

Decisão do Campeonato Mineiro - Tombense x Atlético

Decisão do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino - Atlético x Cruzeiro

2021

Decisão do Campeonato Mineiro - Atlético x América