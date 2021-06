Após a queda de Felipe Conceição do comando do Cruzeiro, a equipe já tem um novo treinador. Mozart Santos, de 41 anos, foi o nome escolhido pela diretoria. O técnico chegou a Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (10), acertou vínculo com o clube e comanda seu primeiro treino na Toca II nesta sexta (11), visando ao duelo com o Goiás, no próximo sábado (12), às 21h, no Mineirão, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Farão parte da comissão técnica o auxiliar Denis Iwamura e o preparador físico Jackson Maciel Schwengber.

O último trabalho do treinador foi na Chapecoense, onde acabou demitido em 27 de maio, após perder a decisão do Campeonato Catarinense. Pela equipe de Chapecó foram pouco mais de 40 dias de trabalho: oito jogos, três vitórias, três empates e duas derrotas.

Mozart Santos é indicação do diretor de Futebol Rodrigo Pastana. Ambos trabalharam juntos no Coritiba e no CSA.

Pela equipe alagoana, Mozart conseguiu uma arrancada importante na Série B do ano passado, tirando o time da zona de rebaixamento e brigando pelo acesso até a última rodada. Pelo CSA, comandou o time em 46 jogos, com 21 vitórias, 17 empates e oito derrotas.

No Cruzeiro, ele encontrará desafios e adversidades que vão além da luta por vaga na Série A. Saiba mais neste link.

