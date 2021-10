Depois que Rony abriu o placar para o Palmeiras aos 26 minutos do primeiro tempo, e Felipe Azevedo desperdiçou um pênalti para o América aos 15 do segundo, parecia que a nação alviverde, que voltou a marcar presença no Independência, deixaria o estádio lamentando uma derrota de sua equipe. Só que Patric e Ademir não deixaram que a tristeza tomasse conta dos torcedores. E mais: transformaram a apreensão em vitória.

Aos 28 minutos da etapa final, o lateral-direito acertou um chutaço no ângulo esquerdo do goleiro Jailson. E aos 46, o camisa 10 converteu uma penalidade para o Coelho, selando o triunfo, de virada, por 2 a 1, nesta quarta-feira (6), pela 24ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o América chegou à sua sétima partida seguida sem perder no campeonato (quatro vitórias e três empates) e foi a 30 pontos, na décima posição. Uma campanha de reabilitação que não apenas alimenta cada vez mais o sonho de permanecer na Série A como também faz o time acreditar em uma vaga na Sul-Americana.

O Coelho agora se prepara para dois compromissos fora de casa, contra o Juventude, neste sábado (9), às 21h, no Alfredo Jaconi, e Internacional, no dia 13, às 21h30, no Beira-Rio.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA 2

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva (Anderson), Eduardo Bauermann e Marlon (Alan Ruschel); Lucas Kal (Rodolfo), Juninho, Alê e Ademir; Zárate (Felipe Azevedo) e Fabrício Daniel (Ribamar)

Técnico: Vagner Mancini

PALMEIRAS 1

Jailson; Luan, Kuscevic e Renan; Gabriel Menino, Felipe Melo, Patrick de Paula (Danilo Barbosa), Raphael Veiga (Veron) e Jorge (Wesley); Rony (Deyverson) e Dudu (Scarpa)

Técnico: Abel Ferreira

DATA: 6 de outubro de 2021 (quarta-feira)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte (MG)

MOTIVO: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Jorge Eduardo Calza, todos do Rio Grande do Sul.

VAR: Daniel Nobre Bins (CBF)

CARTÕES AMARELOS: Eduardo Bauermann, Patric (América); Gabriel Menino, Renan, Felipe Melo (Palmeiras)

GOLS: Rony aos 26 minutos do primeiro tempo; Patric aos 28 e Ademir aos 46 do segundo tempo

Leia mais:

Apesar do tropeço, Atlético mantém vantagem sobre Fla e aumenta diferença para o Palmeiras