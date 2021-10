Após empatar em 2 a 2 com a Chapecoense, nesta quarta-feira (6), na Arena Condá, o Atlético “secou” Palmeiras e Flamengo no complemento dos jogos da noite. Deu certo! Assim como o Galo, os dois principais concorrentes do Alvinegro ao título do Brasileiro não venceram na 24ª rodada.

Em duelo que começou às 20h30, o Mengão ficou no 1 a 1 com o Bragantino, no Nabi Abi Chedid. E no confronto que teve início às 21h30, no Independência, o América virou para cima do Verdão, por 2 a 1.

Com os resultados, o líder Atlético (50 pontos) encerrou a rodada com 11 pontos a mais que Flamengo, novo segundo colocado, e o Palmeiras, que caiu para terceiro. O Rubro-Negro tem dois jogos a menos.

