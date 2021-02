Quatro gols e cinco assistências no Campeonato Brasileiro. Este é o desempenho ofensivo de Guilherme Arana, um dos destaques do Atlético, na competição nacional. O rendimento é tão bom que chega a fazer Jorge Sampaoli imaginar uma formação com o lateral deslocado para o ataque.

"Uma opção. É um jogador que ataca muito bem, chega no tempo certo ao ataque. Uma opção. Sempre estamos buscando opções ofensivas, o tempo todo. Preocupação com o adversário, sempre buscando alguma alternativa", comentou o treinador, após o triunfo por 2 a 0 sobre o Fortaleza, nesse domingo (31).

Arana, inclusive, foi o responsável por abrir o placar para o Atlético no confronto válido pela 33ª rodada da Série A e que culminou na vice-liderança do Alvinegro, agora com 60 pontos.

O lateral-esquerdo é o líder de assistências do Galo na temporada 2020/21, ao lado de Savarino e Keno. Cada um deles colaborou com oito passes a gol.

Na lista de artilheiros, o "Homem-Aranha" aparece no quinto posto, com seis gols, assim como Nathan. À frente dele estão Keno (11 gols), Savarino (10), Hyoran (9) e Sasha (8).