Mesmo longe dos holofotes dentro de campo, Thiago Neves sempre dá um jeito de tentar chamar atenção. Em plena noite de uma sexta-feira (22), o meia deu uma provocada no Flamengo, time que disputa com o Atlético o título do Brasileirão. Na véspera de mais um Fla-Flu, o armador fez um tweet no qual relembra momentos em que balançou as redes do Rubro-Negro, defendendo as camisas do Tricolor e do Cruzeiro.

"Saudades dos momentos decisivos e dos clássicos!!", escreveu ele no Twitter.

Saudades dos momentos decisivos e dos clássicos!! pic.twitter.com/FXElprfXnH — Thiago Neves (@thneves10) October 22, 2021

Um dos lances, inclusive, foi o pênalti convertido por Neves na final da Copa do Brasil de 2017, vencida pela Raposa. Ele chega a escorregar, mas anota o tento na disputa de penalidades que garante o quinto troféu da competição aos celestes.

O vídeo reúne também lances em que ele anota gols trajando o uniforme do Fluminense.

Thiago Neves foi campeão da Copa do Brasil em 2017 sobre o Flamengo

Thiago Neves teve passagens pelo Flu em 2007/2008, 2009 e 2012/2013 e pelo Cruzeiro de 2017 a 2019. Em 2011, defendeu o Flamengo.

Neste sábado (23), às 19h, no Macaranã, Fluzão e Mengão se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileiro. O Urubu tem 46 pontos, dez a menos que o Galo, líder da Série A.

