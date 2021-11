Desfalque nos últimos três jogos do Atlético, Nacho Fernández pode voltar a defender o Galo no sábado

A volta de Nacho Fernández aos jogos do Atlético está mais próxima. Assim como havia acontecido na última quarta-feira (17), o meia argentino participou de treinamento em campo nesta quinta (18), na Cidade do Galo. Assim, é possível que seja utilizado pelo técnico Cuca diante do Juventude, no sábado (20), às 19h, no Mineirão.

Nacho desfalcou o Galo nas últimas três rodadas do Brasileirão. Depois de cumprir suspensão automática contra o América, ele não enfrentou o Corinthians e o Athletico-PR por conta de desgaste físico.

Embora o camisa 26 seja um dos principais destaques do Atlético na temporada, a equipe conseguiu vencer os três jogos em que ele não atuou. Nos triunfos sobre Corinthians e Athletico-PR, Cuca recorreu ao trio formado por Keno, Hulk e Diego Costa. Diante do América, Savarino e Vargas foram os titulares ao lado do camisa 7.

Mais reforços

Além de Nacho Fernández, o Atlético deve ter a volta de cinco jogadores. O lateral-esquerdo Guilherme Arana retorna de uma suspensão, enquanto o zagueiro paraguaio Junior Alonso, o volante equatoriano Alan Franco, o ponta-direita venezuelano Savarino e o atacante chileno Eduardo Vargas estavam com suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Entre os estrangeiros, Alonso ainda não tem escalação confirmada para o duelo com o Juventude. Ele sofreu uma pancada no joelho direito na partida entre Paraguai e Colômbia, na terça-feira (16) e está em tratamento. Os exames não indicaram lesão.

Leia mais:

Junior Alonso não tem lesão constatada, mas segue em tratamento para voltar a defender o Atlético