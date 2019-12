Os compromissos de Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube no Mundial de Clubes de 2019 começam logo no início desta terça-feira (3). Por conta do fuso-horário da China, país sede do torneio, a estreia da equipe de Uberlândia será às 3h desta madrugada, diante das atuais campeãs mundiais do Vakifbank Istambul, da Turquia. Já as minastenistas entram em quadra às 6h e encaram o Guangdong Evergrande, um dos anfitriões do campeonato.

Diferentemente do cenário da última edição, quando as equipes mineiras eram favoritas a chegar às semifinais do torneio - o que se tornou realidade - desta vez, se colocar entre os quatro melhores times do Campeonato Mundial já será um grande feito para Praia e Minas.

Isso porque, além de contar com os poderosos times turcos, esta edição da competição terá a participação de duas fortes equipes italianas. No grupo do Praia está o atual campeão europeu Novara, enquanto na chave do Minas está o Imoco Conegliano, convidado pelo torneio.

Por isso, cada partida da primeira fase vale muito para Minas e Praia, que estreiam em situações opostas. Enquanto as comandadas pelo técnico Paulo Coco enfrentam as atuais campeãs mundias, que contam com o grande reforço da ponteira Gabi, o clube da Rua da Bahia encara a equipe mais fraca de sua chave.

Momento

Se a última temporada foi amplamente favóravel ao Minas, o início da atual mostra que o Praia chega ao Mundial com moral mais elevado do que as minastenistas. A equipe do Triângulo já superou o clube da capital nas finais do Campeonato Mineiro, Desafio MG X RJ e se sagrou campeã da Supercopa, disputada em Uberlândia.

Confira os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A

Imoco Volley Conegliano - Convidado

Eczacibasi Vitra Istanbul - Convidado

Guangdong Evergrande - Representante País Sede

Minas Tênis Clube - Campeão

Grupo B

Praia Clube - Convidado

Gorgonzola Novara - Campeão Europeu

Tianjin Bohai - Campeão Asiático

VakifBank Istanbul - Convidado

A tabela dos clubes brasileiros

3/12 - 3h Istambul x Praia Clube – Shaoxing

5/12 - 9h Tianjin x Praia Clube – Shaoxing

6/12 - 3h Novara x Praia Clube – Shaoxing

3/12 - 6h - Guangdong Evergrande x Itambé/Minas - Shaoxing

4/12 - 6h - Eczacibasi x Itambé/Minas - Shaoxing

5/12 - 23h - Itambé/Minas x Imoco Conegliano - Shaoxing

