"Hoje encerrou-se um ciclo de mais de 12 anos. Mais que um companheiro de trabalho, um amigo, um pai. Obrigado professor Chiquinho pelo profissionalismo, dedicação, competência, honestidade e alguns puxões de orelha que me ajudaram a chegar onde cheguei! Sua figura foi importantíssima na construção de uma história de grandes conquistas!". Foram com estas palavras que o goleiro Victor manifestou sua tristeza com a demissão do treinador de goleiros que o acompanhou desde os tempos de Grêmio.

Presente na vida do "Santo" dos atleticanos desde 2008, quando começaram a construir uma sólida relação profissional e também pessoal, no Tricolor Gaúcho, Chiquinho participou das maiores conquistas do "amigo e filho". No Galo, levantaram juntos as taças da Libertadores, da Copa do Brasil, da Recopa e também do Campeonato Mineiro. Em 2014, para ratificar a qualidade da parceria, Victor ainda foi convocado e integrou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Demissão de Chiquinho no Atlético encerra 'casamento' de quase 12 anos com Victor

Curiosamente, assim que postou a mensagem no Instagram, um comentário chamou a atenção. O atacante Diego Tardelli apareceu e lamentou a demissão de Chiquinho e também de outros profissionais, aos quais se refere como grandes amigos. Os seguranças Lúcio Fábio e Jorginho, os analistas de desempenho Neguete e Bernardo Mota e o auxiliar técnico James Freitas foram juntos na mesma barca.

