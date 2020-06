Deixar a família e os amigos para traz aos 16 anos, foi o grande desafio da vida do zagueiro Bueno, próximo de ser oficializado como reforço do Atlético, a pedido do técnico Jorge Sampaoli. No Japão, onde vive desde então, ele pôde, enfim, dar condições melhores para Dona Aparecida, a mãe, e para os outros cinco irmãos. Com a esposa Jéssica, ele tem a pequena Olívia, que completou três anos recentemente.



Nascido em Luís Antônio, cidade de 13 mil habitantes, na região de Ribeirão Preto, Wellington Daniel deu os primeiros passos no mundo da bola no time da prefeitura. Depois, teve breves passagens pelo Olé Brasil e pelo Botafogo-SP. E foi lá que tudo começou a mudar.



"Quando estava no Botafogo, tinha uma escola japonesa no Brasil e o dono foi ver alguns jogos da molecada em Luís Antônio, e ele foi lá apenas assistir, já que estava no Sub-20. O empresário gostou do porte físico, mesmo sem vê-lo atuar. Foi com 16 para 17 anos para o outro lado do mundo, sem nenhuma certeza de que daria certo e de que viraria atleta", conta Regiane, uma das irmãs, ao Hoje em Dia.

"Minha mãe criou todos os filhos sozinha. Desde cedo, sempre trabalhamos, para ajudá-la. Ela trabalhava na lavoura e como empregada doméstica. Hoje, ele (Bueno) é que nos ajuda. Ele sempre sonhou em ser atleta. É o caçula dos filhos, mas hoje, o homem da família", acrecenta.



Além dos filhos de sangue (Valéria, Regiane, Daiana e Bueno) Aparecida criou dois sobrinhos desde que tinha dois anos de idade. Lidiane e Jean se tornaram irmãos do zagueiro, que também viu a família crescer após o nascimento da sobrinha Isabeli, filha da irmã mais velha.



Gratidão



Com o primeiro bom salário em terras japonesas, Bueno não pensou duas vezes em como gastá-lo. De presente para a família, ele aumentou e reformou toda a casa da mãe, além de presenteá-la com um carro.



Sobre a vinda para o Atlético, que representaria o primeiro contrato do irmão com um clube do país, Regiane conta que será um desafio para ele e uma nova etapa na vida de todos.



"Ele nos proporcionou algo que nunca imaginavamos que é viajar pra fora do Brasil, mas ter ele por perto é algo que sempre queríamos", destaca.

Segundo ela, assim que soube das tratativas com o Galo, o irmão ligou e, ansioso, disse que não vê a hora de pegar o avião e desembarcar no "País do Futebol". Bueno tem 24 anos e, com passe pertencendo ao Kashima Antlers, deve assinar um empréstimo de uma temporada com o Atlético.