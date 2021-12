Após uma confusão envolvendo o zagueiro Réver em Confins, o Atlético divulgou uma nota em suas redes sociais, gerando muita repercussão, com direito a embates entre torcedores do Galo e do Cruzeiro e um mar de opiniões.

No post, o clube alvinegro escreveu: "Sobre os episódios envolvendo o zagueiro Réver, divulgados hoje pela imprensa, o Galo afirma que está fechado com seu capitão! As agressões e insultos a ele desferidos não foram dirigidos ao atleta, mas à toda a Massa Atleticana".

"Réver estava embarcando para suas férias, em companhia de sua mulher e de seus filhos, quando foi afrontado por torcedores adversários. O Atlético admira a diversidade de opiniões, mas não o desrespeito. Estamos juntos, capitão! Agrediu o Réver, agrediu a Massa!", termina o tweet.

Sobre os episódios envolvendo o zagueiro Réver, divulgados hoje pela imprensa, o Galo afirma que está fechado com seu capitão!



As agressões e insultos a ele desferidos não foram dirigidos ao atleta, mas a toda a Massa Atleticana. — Atlético 😷 (@Atletico) December 17, 2021

Embates nas redes

A partir daí, iniciou-se uma série de brigas virtuais entre atleticanos e cruzeirenses. Muitos alvinegros defendiam o zagueiro, alguns chegando a utilizar a expressão "passando o pano" para o jogador, que se envolveu em uma confusão com um torcedor da Raposa.

Por outro lado, houve atleticanos que contestassem a atitude de Réver e também do post do Galo. Um deles escreveu: "Sou atleticano, mas essa postura do clube não me representa. O Réver perdeu a razão quando partiu para violência ao ser provocado, e o clube perdeu a cabeça ao apoiar tal atitude, ainda mais quando incentiva o comportamento de manada que pode gerar ainda mais violência".

Torcedores dos dois lados também se utilizaram de palavras de baixo calão durante os embates virtuais. Outros, porém, tentavam o diálogo de forma saudável. De qualquer modo, o fato continua rendendo nas redes sociais.

Confusão em Confins

O zagueiro Réver, do Atlético, se envolveu em uma confusão na noite dessa quinta-feira (17), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, onde estava com a família para embarcar em uma viagem de férias. O motivo da briga seria uma suposta provocação de um torcedor do Cruzeiro.

Segundo testemunhas, um garoto teria se aproximado do jogador e pedido uma foto. No entanto, a criança teria feito o sinal de 6 a 1 com as mãos, referência ao clássico ocorrido em dezembro de 2011, quando o Galo foi derrotado pela Raposa na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O jogador teria ficado irritado com o gesto e tirado satisfação com o garoto e com o pai da criança. Vídeos feitos por pessoas que estavam no local, e amplamente divulgados nas redes sociais, mostram Réver no saguão do aeroporto, sem camisa, muito irritado. Veja abaixo.

Rever Brigou no Aeroporto ? 👀 pic.twitter.com/uAtygzLYlJ — LÉOᵗʳⁱᵖˡᵉᵗᵉ 👑🖤🐔 (@Leoo_1313) December 17, 2021

