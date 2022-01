Na última quinta-feira (6), o Atlético divulgou um comunicado prometendo “boas novas” nesta semana para a torcida. Agora, a Massa está na expectativa para que o clube anuncie nos próximos dias – ou mesmo nas próximas horas – o novo treinador e reforços para o elenco, visando às competições de 2022. E há outras situações, relacionadas à saída de atletas do atual plantel, que também deverão ser resolvidas até o fim de semana, antes do início da pré-temporada na Cidade do Galo, marcada para a próxima segunda-feira (17).

Treinador

De acordo com o presidente Sérgio Coelho, a busca de um substituto para o técnico Cuca vem sendo feita de forma “criteriosa e perfeccionista”. Nos bastidores, porém, o clube vem enfrentando dificuldades em negociações. Na mira alvinegra, estavam os portugueses Jorge Jesus, ex-Benfica e Flamengo, Carlos Carvalhal, técnico do Sporting de Braga, e o argentino Eduardo Berizzo, ex-seleção paraguaia.

Embora não comente a respeito de tratativas, a agremiação mineira espera oficializar seu novo comandante o quanto antes, mesmo que o treinador não esteja presente no primeiro dia de trabalhos da pré-temporada, na Cidade do Galo.

Existe a possibilidade de ocorrer uma situação similar à do ano passado. A estreia do time em 2021 se deu em 28 de fevereiro, na vitória por 3 a 0 sobre a URT, e Cuca só teve seu nome anunciado em 5 de março. O responsável por dirigir o time nos quatro primeiros duelos da temporada foi o interino Lucas Gonçalves. Já o primeiro confronto de Alexi Stival em seu retorno ao Atlético ocorreu em 19 de março, nos 3 a 0 em cima do Coimbra.

Reforços

Até agora, o Galo anunciou as vindas dos atacantes Ademir, ex-América, e Fábio Gomes, ex-Oeste, além de promover o retorno do zagueiro Vitor Mendes e do meia Guilherme Castilho, que estavam emprestados ao Juventude.

É questão de tempo para o clube oficializar também a chegada do zagueiro uruguaio Diego Godín, de saída do Cagliari, da Itália. Ele viria para preencher a lacuna deixada pelo paraguaio Junior Alonso, transferido ao Krasnodar, da Rússia.

O clube não fala em nomes, mas está na busca por outros reforços, até porque recentemente perdeu o atacante Diego Costa, que teve o contrato rescindido, e os meio-campistas Nathan (Fluminense) e Alan Franco (Charlotte, dos Estados Unidos).

Saída

Há algumas situações que o Galo ainda precisa resolver antes do início da pré-temporada. Uma delas diz respeito a Hyoran. O meia estava de malas prontas para o Red Bull Bragantino, mas até hoje o acordo não foi selado.

Outros atletas, como o zagueiro Nathan Silva e o atacante Savarino receberam sondagens ou propostas, porém, seguem no Atlético. E é importante a chegada de um treinador para também ajudar a definir quem fica e quem pode sair.

Leia mais:

Instituto Galo lança campanha para ajudar as vítimas das chuvas; saiba como colaborar

Por conta de chuvas, Arena MRV altera foco das obras

Menin anseia por 2022 superior a 2021 para o Galo e enaltece a Massa: ‘BH é Atlético’