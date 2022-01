Em função das fortes chuvas que caíram em Belo Horizonte nos últimos dias, nesta segunda-feira (10), a Arena MRV precisou alterar sua programação. Por meio de um vídeo, ela comunicou que o foco das obras passou a ser as áreas internas do local.

"Na construção da futura casa do Galo, prezamos pela segurança e pelo bem-estar dos operários, por isso, com o clima instável, a Arena MRV está com o foco total em suas áreas internas", informou a Arena MRV.

O estádio deve ficar pronto no fim de 2022. A inauguração já está agendada com a realização de cinco eventos entre março e abril de 2023.

No dia 30 de dezembro, a Arena MRV divulgou um balanço das obras do ano passado. De acordo com os dados, o estádio estava 43% concluído.

Durante 2021, foram instaladas cerca de 2.600 toneladas de estruturas metálicas e mais de 1.300 peças de arquibancada. Além disso, mais de 13 mil unidades de pré-moldados em concreto ajudam a compor a estrutura do vindouro estádio do Atlético, do estacionamento e da esplanada do local.

Leia mais:

Instituto Galo lança campanha para ajudar as vítimas das chuvas; saiba como colaborar

Menin anseia por 2022 superior a 2021 para o Galo e enaltece a Massa: ‘BH é Atlético’

Confira os números de Godín pelo Cagliari; zagueiro está perto do Atlético