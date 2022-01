Perto de ser anunciado oficialmente como mais um reforço do Atlético para a temporada, o zagueiro Diego Godín carrega na bagagem uma experiência de quase 15 anos atuando no futebol europeu e convocações para as três últimas Copas do Mundo. Mas antes de se transferir para o Galo, ele precisa se desligar do Cagliari, cujo contrato vai até junho de 2023. E você sabe como foi o desempenho dele com a camisa do time italiano?

Dos 62 jogos que a equipe disputou desde a chegada do uruguaio, em 24 setembro de 2020, 40 tiveram a presença de Godín. Ao todo, o atleta marcou um gol, deu duas assistências e recebeu seis cartões amarelos; não foi expulso uma vez sequer. Em média, atuou pouco mais de 85 minutos por confronto.

Na temporada 2020/21, foram 28 duelos pelo Cagliari: nove vitórias, seis empates e 13 derrotas. Na de 2021/22, soma 12 participações, sendo dois triunfos, três empates e sete reveses.

O último jogo em que o uruguaio entrou em campo foi a goleada sofrida para a Udinese, em casa, por 4 a 0, em 18 de dezembro do ano passado.

