Se o argentino Jorge Sampaoli anseia que os goleiros do Atlético exibam habilidade com a bola nos pés, esta será uma das prioridades nas atividades comandadas por Rogério Maia, novo treinador de goleiros do Galo, confirmado para o posto na manhã desta quinta-feira (19).

“(O Sampaoli) é um dos maiores técnicos do mundo, treinador de seleção, moderno, que tem seu trabalho conhecido e reconhecido nacional e internacionalmente. A gente sabe que ele utiliza muito os goleiros no jogo, não só para defender. Hoje, o goleiro participa muito do jogo, com cobertura, passe, enfim, faz parte do contexto de construção do jogo. Então, vamos buscar saber o que o Sampaoli busca nos goleiros para potencializar o trabalho", destacou Maia, em entrevista ao site oficial do clube.

Rogério Maia está ciente de que será cobrado por um bom desempenho dos arqueiros, uma vez que substituirá Chiquinho, treinador de goleiros que permaneceu no Galo de 2012 até o início deste ano e que teve papel fundamental nas performances de Victor na conquista de títulos como a Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil de 2014.

"Em primeiro lugar, minha expectativa é fazer um trabalho vitorioso. Fazer com que os goleiros do Atlético desenvolvam ao máximo suas capacidades e desempenhem ao máximo suas qualidades técnicas, físicas e emocionais, para que possamos fazer uma grande temporada", disse Maia.

Além disso, espera fortalecer a posição olhando também para a base.

“O clube tem um histórico não apenas de ter grandes goleiros, mas de formar grandes goleiros. Nos últimos anos, tive a felicidade de trabalhar com dois goleiros formados no Atlético, o Uilson, na conquista da Medalha de Ouro Olímpica (em 2016), e, mais recentemente, o Cleiton, no Pré-Olímpico. Acompanho bem o trabalho de base do clube na posição”, comentou.

Ele tem no currículo trabalhos por Internacional, Flamengo, Coritiba, Chapecoense, Seleção Brasileira Sub-20, entre outros.