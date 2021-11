Atlético ainda jogará no Mineirão contra Corinthians, Juventude, Fluminense e Red Bull Bragantino

O Atlético já sabe as datas e os horários de todos os seus jogos na reta final do Campeonato Brasileiro. A CBF detalhou a tabela das quatro últimas rodadas da competição nacional.

Além da partida contra o Corinthians na noite desta quarta-feira (1), o Galo jogará no Mineirão nos dias 20, diante do Juventude, 28, contra o Fluminense, e 5 de dezembro, em duelo com o Red Bull Bragantino.

Os compromissos fora de casa ainda em novembro serão na próxima terça-feira (16), contra o Athletico-PR, e no dia 20, diante do Palmeiras. Em dezembro, o Atlético será visitante no duelo com o Bahia, no dia 2, e contra o Grêmio, no dia 8.

Com 65 pontos somados em 30 rodadas, o Atlético lidera o Brasileirão com dez pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras. O terceiro colocado Flamengo tem 54 pontos e um jogo a menos que o Galo.

De acordo com o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de o time alvinegro ser campeão brasileiro em 2021 é, neste momento, de 96%.

Confira as datas e os horários dos jogos do Atlético até o fim do Brasileirão:

10 de novembro (quarta-feira), às 19h - Atlético x Corinthians - Mineirão

16 de novembro (terça-feira), às 18h30 - Athletico-PR x Atlético - Arena da Baixada

20 de novembro (sábado), às 19h - Atlético x Juventude - Mineirão

23 de novembro (terça-feira), às 19h - Palmeiras x Atlético - Allianz Parque

28 de novembro (domingo), às 16h - Atlético x Fluminense - Mineirão

2 de dezembro (quinta-feira), às 19h - Bahia x Atlético - Arena Fonte Nova

5 de dezembro (domingo), às 16h - Atlético x Red Bull Bragantino - Mineirão

9 de dezembro (quinta-feira), às 21h30 - Grêmio x Atlético - Arena Grêmio

Leia mais:

Atlético se apoia em hegemonia recente diante do Corinthians para driblar lista de desfalques