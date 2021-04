Horas depois de ser oficializado como novo reforço do Atlético para a sequência da temporada, nesta terça-feira (6), Tchê Tchê já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Com isso, o volante está apto a estrear com a camisa do Galo, assim que a comissão técnica desejar.

Emprestado pelo São Paulo até o fim deste ano, o jogador desembarcou em Belo Horizonte na última segunda, e passou por exames médicos antes de ter a contratação confirmada pelo Alvinegro. Como vinha treinando normalmente com o Tricolor Paulista até a semana passada, o meio-campista não deve ter problemas em relação à questão física.

Indicação do técnico Cuca, com quem trabalhou no Palmeiras e no próprio São Paulo, Tchê Tchê chega para reforçar um setor que contava com Allan e Jair, além dos jovens Neto e Iago como especialistas na função de volante.

Peças mais ofensivas, como Allan Franco, Nathan, Zaracho e Hyoran foram deslocados para o setor em alguns jogos.

Na liderança do Campeonato Mineiro, com 18 pontos, o Atlético volta a campo nesta quarta, para enfrentar o Pouso Alegre, às 16h, no Mineirão, pela oitava rodada da competição.