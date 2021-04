Uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito vai tirar o meio-campista Zaracho dos próximos jogos do Atlético. O argentino se contundiu no segundo tempo da vitória do Galo por 2 a 1 sobre o América de Cali, da Colômbia, na última terça-feira (27), no Mineirão, pela Copa Libertadores, enquanto era um dos melhores jogadores em campo.

Apesar da importante baixa, já que o argentino vinha se destacando nos últimos jogos, e conseguido a titularidade justamente contra o time colombiano, o técnico Cuca tem várias opções dentro do elenco alvinegro para repor a ausência.

Nathan

O substituto natural de Zaracho no confronto com o Tombense, no próximo sábado, às 16h30, no Independência, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, seria Nathan, acionado na vaga do argentino contra o América.

Entretanto, como foi expulso nos acréscimos do duelo no Mineirão o camisa 23 não poderá atuar no próximo jogo do Atlético na Libertadores, já na próxima terça, às 19h15, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, novamente no Gigante da Pampulha.

Nesse cenário, pensando em dar um maior ritmo de jogo ao escolhido para atuar contra o Cerro, o técnico Cuca pode lança-lo já diante do time de Tombos, em detrimento a Nathan.

Outras opções

Caso opte em retomar a formação do meio-campo utilizada antes do confronto com o América de Cali, o comandante atleticano pode promover a volta do volante Allan, para formar o trio com Tchê Tchê e Nacho Fernández.

Testado na posição recentemente e elogiado pelo treinador, o colombiano Dylan Borrero também surge como alternativa.

Outras opções são o equatoriano Alan Franco, Hyoran e Calebe. Todavia, os três somam poucos minutos sob o comando de Cuca.

Jair

Outro nome que poderia ser lembrado para substituir Zaracho é o do volante Jair.

Entretanto, o jogador ainda está no processo de transição do departamento médico para a preparação física, após sofrer uma lesão na coxa direita, no início de abril.

Com a parte física ainda a aquém do restante dos companheiros e tendo atuado em apenas um jogo na temporada, é pouco provável que Jair seja aproveitado nos próximos dois duelos do Galo.