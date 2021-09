Invicto há oito jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro deve ter o retorno de quatro jogadores para o duelo com o Goiás, nesta terça-feira (7), às 21h30, na Serrinha, pela 22ª rodada da competição.

Curado da Covid-19, o volante Matheus Neris foi liberado para o retorno às atividades e participou dos últimos treinamentos na Toca da Raposa II.

Quem também está de volta após um longo período afastado é o lateral-direito Rául Cáceres, recuperado de entorse no tornozelo esquerdo. O paraguaio não atua desde o dia 10 de julho, quando o time celeste empatou em 3 a 3 com o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada da Série B.

Com o provável retorno de Cáceres ao time titular, Rômulo, deslocado para a lateral no último jogo, deve disputar um lugar no meio-campo celeste.

Outra novidade é o volante Lucas Ventura, liberado para voltar aos treinos, depois de tratar uma entorse no tornozelo direito, sofrida no empate em 0 a 0 com o Vila Nova, no dia 24 de julho, pela 14ª rodada da Segunda Divisão.

Por fim, com menos chances de atuar em Goiânia, mas ainda sem estar vetado, Ariel Cabral, afastado dos últimos jogos em razão de desgaste muscular, faz trabalhos com a preparação física.

Baixas

Também com desgaste muscular, mas ainda sem perspectiva de retornarem às atividades nos próximos dias estão o zagueiro Rhodolfo e o lateral-esquerdo Jean Victor. De acordo com a assessoria de comunicação da Raposa, a dupla está entregue à fisioterapia.

Outras baixas são o volante Flávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Marcelo Moreno, a serviço da seleção da Bolívia.

Em recuperação de cirurgias, o volante Henrique e o atacante Keké seguem no departamento médico, assim como o lateral-direirro Norberto, com lesão muscular na coxa direita.

Recuperado de alterações cardíacas, o atacante Zé Eduardo aprimora a forma física.

Com 25 pontos, o Cruzeiro ocupa atualmente a 14ª colocação na tabela de classificação.

O Goiás, por sua vez, é o terceiro colocado, com 38 pontos.

