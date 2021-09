Apesar de sondagens de outros clubes, o lateral-esquerdo Matheus Pereira continuou focado no Cruzeiro e ávido em retomar a titularidade, o que veio a acontecer com a vinda de Vanderlei Luxemburgo. Agora, o desafio é aprimorar os fundamentos dentro de campo para se manter entre os 11 principais e ajudar o time celeste na Série B do Brasileiro.

"Fico feliz, o professor Luxemburgo me deu a oportunidade de voltar a atuar, e espero agarrá-la com unhas e dentes. Estou muito focado e treinando bastante", afirmou ele, ciente de que vem sendo observado por outras agremiações.

“Existiram algumas sondagens e negociações. Minha cabeça estava voltada ao Cruzeiro sempre. O professor Luxa me deu oportunidade, e espero dar mais alegrias ao torcedor e ajudar meus companheiros”, completou.

Para evoluir nos gramados, o jovem atleta procura ouvir os conselhos dos mais experientes, assim como ocorria nos tempos de base.

"Desde quando saí de casa com 14 anos para vir ao Cruzeiro, amadureci demais, morando cinco anos longe da família. Agradeço a todos os profissionais da Toca I que me deram total apoio. E neste período de um ano no profissional, estou aprendendo com os mais experientes", comentou.

