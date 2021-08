Invicto há oito partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro inicia nesta quarta-feira (1) a preparação para o duelo com o Goiás, a ser realizado em 7 de setembro, às 21h30, na Serrinha, pela 22ª rodada. O time celeste vai atrás de sua 32ª vitória sobre o Esmeraldino na história.

Em 56 confrontos envolvendo as duas equipes, a Raposa superou o oponente 31 vezes, foi derrotado em outras 14 ocasiões e ficou no empate em 11. Ao todo, os azuis marcaram 74 gols e sofreram 53 em jogos diante dos goianos. Os números são do Cruzeiropedia.

No último encontro entre Cruzeiro e Goiás, houve empate em 1 a 1

Considerando os últimos 12 jogos, o Cruzeiro teve apenas um revés diante do Goiás. Nas demais partidas, obteve dez triunfos e um empate, que, por sinal, foi o placar do último encontro dos clubes: 1 a 1, no dia 12 de junho, no Mineirão, pela terceira rodada da atual edição da Segunda Divisão.

Com 25 pontos, a Raposa ocupa o 14° posto da classificação. O Goiás é o vice-líder, com 38 pontos.

Leia mais:

Flávio recebe o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Cruzeiro contra o Goiás

CBF divulga datas e horários de seis rodadas da Série B do Brasileiro; confira os jogos do Cruzeiro

Filho de Wagner Pires de Sá aciona o Cruzeiro na Justiça e cobra mais de R$ 127 mil do clube