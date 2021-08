Seis partidas do Cruzeiro no returno da Série B do Campeonato Brasileiro tiveram datas e horários definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os duelos são válidos da 24ª à 29ª rodadas da competição nacional.

Inicialmente, o confronto com o Operário-PR, no dia 16 de setembro, às 19h, pela 24ª jornada, está marcado para o Mineirão, mas a tendência é a de que seja transferido para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Coritiba x Cruzeiro é um dos jogos com data e horário definidos pela CBF no returno

Confira abaixo as outras definições de jogos do Cruzeiro no returno

19/9

Vasco x Cruzeiro - 16h - São Januário

26/9

Cruzeiro x CSA - 16h - Mineirão

29/9

Guarani x Cruzeiro - 19h - Brinco de Ouro

2/10

Cruzeiro x Brasil de Pelotas - 16h30 - Mineirão

8/10

Coritiba x Cruzeiro - 21h30 - Couto Pereira



Leia mais:

Filho de Wagner Pires de Sá aciona o Cruzeiro na Justiça e cobra mais de R$ 127 mil do clube

Flávio recebe o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Cruzeiro contra o Goiás

Chances pequenas de rebaixamento e acesso pouco provável: as projeções do Cruzeiro na Série B