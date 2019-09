Depois de quatro vitórias consecutivas e de retomar o bom momento e a confiança na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (26) contra o CSA, no Pacaembu, às 19h15, com a lembrança do tropeço diante do time alagoano no primeiro turno da competição. O empate por 1 a 1 em Maceió, na segunda rodada, deixa a equipe em alerta e motivada para recuperar os pontos perdidos no único vacilo na competição antes da parada para a Copa América.



A equipe alviverde fez nove partidas até a interrupção do Brasileiro, com oito triunfos e um empate. O solitário tropeço aconteceu em uma partida em que o então técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, escalou praticamente um time C. Atletas pouco utilizados no ano como o goleiro Jailson, o zagueiro Antônio Carlos e meia Hyoran foram titulares no estádio Rei Pelé naquela partida contra a equipe alagoana, que fazia seu primeiro jogo em casa.



O time do técnico Mano Menezes sabe que agora não terá no Pacaembu um adversário tão fragilizado. Pelo contrário. "O time deles está em ascensão, somou sete dos últimos nove pontos e será uma partida bem complicada. Precisamos entrar com muito respeito e foco, tentar impor o nosso ritmo desde os primeiros minutos e lutar até o final para vencer mais um jogo", afirmou o zagueiro paraguaio Gómez.



Sem poder atuar no Allianz Parque, fechado para o show de banda Bon Jovi, o Palmeiras conta com a volta do atacante Dudu. O jogador cumpriu suspensão contra o Fortaleza, no último domingo, e reassume a vaga que foi ocupada por Zé Rafael. Por outro lado, o lateral-direito Marcos Rocha terá de ficar fora, por causa do terceiro cartão amarelo. O volante Jean deve ser escalado na posição.



O Palmeiras sabe ser obrigação vencer dentro de casa para continuar na perseguição ao líder, o Flamengo. As quatro vitórias recentes dão confiança. "Estamos em um bom momento. Passamos por uma fase complicada, mas nas últimas rodadas voltamos a vencer. Esses resultados nos dão mais confiança para a sequência, mas isso não quer dizer que teremos um jogo fácil contra o CSA", avaliou Gómez.



Outro fator a favor do Palmeiras nesta noite de quinta é que o setor defensivo, após período de instabilidade, voltou a atuar com eficiência. Tanto que a equipe não sofreu gols nas últimas três partidas. "Essas marcas de jogos sem levar gol são muito importantes para nós, que somos defensores, e para o elenco. Esperamos manter essa pegada", afirmou Vitor Hugo.

Leia mais: