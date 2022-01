Hulk fez seu primeiro jogo sob o comando de "El Turco" diante do Tombense e marcou um gol de pênalti

Ter um chefe que mantém um bom clima no trabalho tende a ajudar a equipe a alcançar um bom rendimento? Ao menos para o atacante Hulk, essa relação é uma certeza. Após a vitória sobre o Tombense, por 3 a 0, o camisa 7 do Atlético destacou o “alto astral” de “El Turco” como um trunfo para o técnico argentino.

“Quanto ao treinador, é um cara do caramba. Temos pouco tempo de trabalho juntos, mas dá para ver que é um cara muito do bem. Ele está sempre feliz, mostrando os dentes e isso traz leveza ao ambiente de trabalho”, destacou, em entrevista à TV Globo.

No triunfo sobre o Tombense, Hulk foi escalado pela primeira vez por “El Turco”. Na estreia do Campeonato Mineiro, com empate por 1 a 1 diante do Villa Nova, o treinador utilizou os reservas.

Na sua primeira partida em 2022, o atacante balançou as redes, em cobrança de pênalti. Porém, ele ressaltou que o principal objetivo no início do Campeonato Mineiro é estar bem fisicamente.

“Independentemente do gol,o mais importante é o resultado, o objetivo concluído. E ganhar condição física também é muito importante. Sabemos que temos de aproveitar cada minuto para chegar na melhor condição física”, disse.

