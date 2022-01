'El Turco' Mohamed usou força máxima e escalou os titulares do Atlético na vitória sobre o Tombense por 3 a 0

Em 20 de fevereiro, o Atlético disputará seu primeiro título nesta temporada: a Supercopa do Brasil. Na preparação para o confronto com o Flamengo, o técnico “El Turco” Mohamed planeja promover um rodízio de jogadores no início do Campeonato Mineiro. A condição física será o principal critério para definir quem irá a campo.

Depois da vitória sobre o Tombense, o treinador adiantou que mudará a equipe para a partida contra o Uberlândia, na quarta-feira (2), às 19h30, no Parque do Sabiá.

"O plano de trabalho da pré-temporada está estabelecido, vamos trocando os atletas. Hoje jogou um grupo de jogadores. Na quarta-feira, jogarão outros jogadores. Assim, eles vão chegar em um bom ritmo e em uma boa condição para o dia 20 de fevereiro", disse.

Até aqui, “El Turco” tem, efetivamente, promovido um grande revezamento entre os jogadores do Galo. Em apenas duas rodadas do Estadual, ele já utilizou 25 jogadores. E algumas de suas principais opções ainda não tiveram condições de jogo. Godín e Vargas estão na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas, enquanto Allan e Keno se recuperaram de Covid-19 recentemente.

Não importa o mando de campo

Questionado se utilizaria os titulares em casa, como fez contra o Tombense, e os reservas nas partidas no interior, como havia feito diante do Villa Nova, o técnico do Atlético afirmou que esse não será um critério para definir escalações.

"Pode ser de diferentes formas, depende da recuperação dos atletas. Queremos fazer um trabalho físico intenso nesta semana com os jogadores que ficarão aqui, enquanto os outros jogadores vão competir na quarta-feira. Não penso em titulares e reservas, estamos no começo da pré-temporada", destacou.

