Há nove jogos sem perder no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro mantém vivo o sonho e retornar à elite do futebol brasileiro.

Entretanto, apesar da série invicta na competição, o G-4 ainda aparece como uma realidade distante para a Raposa neste momento. Com 26 pontos, na 14ª colocação, o time celeste está mais perto da zona de rebaixamento do que do grupo dos quatro primeiros que vão subir para a Série A.

No momento, o quarto colocado é o Botafogo, com 38 pontos. Já a primeira equipe dentro do Z-4 é o Vitória, com 23 pontos.

Para tentar respirar de vez na briga contra as últimas posições e passar a sonhar efetivamente com voos maiores na competição, os quatro próximos jogos da equipe estrelada serão fundamentais.

Isso porque, três deles serão dentro de casa. Os dois primeiros, em sequência, diante de Ponte Preta, neste sábado, e Operário, dia 16, ambos na Arena do Jacaré, pelas 23ª e 24ª rodadas, respectivamente.

Depois de encarar o Vasco, no Rio de Janeiro, a Raposa volta para Minas Gerais para receber o CSA, no dia 26 de setembro, em local ainda indefinido.

Luxemburgo

De acordo com o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Cruzeiro tem atualmente apenas 1,1% de chances de acesso. Já o risco de queda, segundo os matemáticos, é de 12%.

Apesar do baixo percentual, o time celeste tem um trunfo para manter acesa a chama da volta à Série A: Vanderlei Luxemburgo.

Desde que iniciou a terceira passagem à frente do time celeste, o treinador conquistou 13 dos 21 pontos disputados.

O aproveitamento de 61,9% do comandante é só não é melhor do que o do Coritiba, líder da Série B, com 45 pontos e 65,2% dos pontos alcançados.

Todavia, para que esse bom aproveitamento de Vanderlei possa ter prosseguimento e gere frutos maiores ao time na competição, a vitória nos três próximos jogos em casa, disputados quase em sequência, é essencial.

