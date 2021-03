Após o governador Romeu Zema (Novo) adiantar na última quinta-feira (18) que o Campeonato Mineiro seria paralisado a partir desta segunda (22), em função da pandemia do coronavírus, uma reunião envolvendo membros do Governo e da Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou que os jogos da competição serão retomados no dia 1° de abril.

Isso significa que as partidas válidas pela sexta, pela sétima e pela oitava rodadas do torneio, todas inicialmente previstas para acontecerem em março, serão remarcadas.

O clássico entre Atlético e Cruzeiro, o mais aguardado do campeonato, acontecerá no dia 11, no Mineirão.

De acordo com informação trazida pela Rádio 98 FM, os jogos seguirão a ordem das rodadas e serão marcados respeitando tal critério.

Por causa da Onda Roxa, do Programa Minas Consciente, todos os municípios mineiros entraram em regras mais restritivas para tentar diminuir o número de infecções e mortes causadas pela Covid-19. Com isso, os eventos esportivos também 'entraram na roda'.

Apesar de bater na tecla de que o futebol é um dos ambientes mais seguros, com números de casos e protocolos seguidos, a entidade máxima do esporte em Minas não conseguiu acordo para reverter o decreto de Romeu Zema (Novo).

Confira abaixo nota divulgada pela FMF:

"A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol (FMF), no uso de suas atribuições,



Considerando os efeitos decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) que atualmente assola todo o país;

Considerando o aumento do número de casos da doença em todo território nacional, que levou o sistema de saúde ao colapso;

Considerando a Deliberação COVID-19 n.º 138 do Comitê Extraordinário COVID-19 do Governo de Minas Gerais, datada de 16.03.2021, que adotou o “Protocolo Onda Roxa” em todo território do Estado de Minas Gerais;

Considerando que a FMF, desde o início da pandemia, vem atuando em completa sintonia com o Governo do Estado de Minas Gerais nas medidas de controle e prevenção da doença;

Considerando a necessidade de adoção de medidas mais rigorosas de distanciamento social para se evitar uma maior propagação da doença;

Considerando a excepcionalidade dos fatos;

Considerando a Ata de Reunião do Conselho Técnico do Campeonato Mineiro SICOOB 2021, realizada em 14/12/2020, em que os clubes delegaram à FMF poderes irrevogáveis, irretratáveis, plenos e totais para elaboração, expedição, retificação e ratificação de tabela, regulamento ou qualquer outro documento que entenda pertinente;

R E S O L V E



SUSPENDER o Campeonato Mineiro SICOOB 2021 entre os dias 22 e 31 de março de 2021.

A FMF, reiterando a rigidez e segurança de seu Protocolo de Operações, aprovado e supervisionado por todos os órgãos competentes, em especial pela Secretaria de Estado de Saúde, acatou o pleito realizado pelo Governo de Minas Gerais de adoção de medidas mais rigorosas de isolamento, por estarmos diante da fase mais aguda da pandemia até então.

Por outro lado, já ficou acertado com o Governo de Minas Gerais que o Campeonato Mineiro SICOOB 2021 será retomado no dia 01.04.2021 (quintafeira), um dia após o término da fase mais restritiva do “Protocolo Onda Roxa”.

Desta forma, para que o Calendário 2021 seja integralmente cumprido (com o término da competição no dia 23.05.2021), nos termos do art. 4º do Regulamento Específico da Competição (REC), as rodadas faltantes serão disputadas da seguinte forma:



DATA RODADA

01.04.2021 – Quinta-feira – Jogos válidos pela 6ª Rodada (1)

04.04.2021 – Domingo – Jogos válidos pela 7ª Rodada

07.04.2021 – Quarta-feira –Jogos válidos pela 8ª Rodada (2)

10 e 11.04.2021 – Sábado e Domingo – Jogos válidos pela 9ª Rodada

14.04.2021 – Quarta-feira – Jogos válidos pela 8ª Rodada (2)

17 e 18.04.2021 – Sábado e Domingo – Jogos válidos pela 10ª Rodada (3)

24 e 25.04.2021 – Sábado e Domingo – Jogos válidos pela 11ª Rodada



Nota (1): os horários das partidas serão objeto de alteração por parte da emissora detentora dos direitos de transmissão, de modo que se cumpra o toque de recolher exigido no “Protocolo Onda Roxa”.

Nota (2): os dias 07 e 14.04.2021 (quartas-feiras) são datas previstas para a 2ª fase da Copa do Brasil 2021. A FMF e a emissora detentora dos direitos de transmissão irão diligenciar junto à CBF para que os jogos dos times mineiros (América, Cruzeiro e Tombense) sejam realizados no dia 14.04.2021. Desta forma, toda a 8ª rodada será realizada no dia 07.04.2021. Caso isso não seja possível, a equipe (América, Cruzeiro e Tombense) que tiver seu jogo pela Copa do Brasil designado para o dia 07.04.2021, fará seu jogo válido pela 8ª rodada no dia 14.04.2021.

Nota (3): em virtude da paralisação, os §§2º, 3º e 4º do art. 6º do REC serão alterados para que a fase classificatória se encerre no dia 25.04.2021, as semifinais ocorram nos dias 02.05.2021 e 09.05.2021 e as finais nos dias 16.05.2021 e 23.05.2021."