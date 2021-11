Atlético e Athletico-PR voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba

Sem acordo com a Globo para a transmissão de seus jogos no Premiere, o Athletico-PR negociou os direitos do jogo contra o Atlético, na próxima terça-feira (16), às 18h30, com a Jovem Pan News. A informação foi divulgada pelo Notícias da TV, do portal UOL.

Para a comercialização dos direitos, Athletico-PR e Jovem Pan se basearam na Lei do Mandante, que dá ao clube que tem o mando de campo da partida o direito de decidir qual emissora poderá fazer a transmissão.

Athletico-PR e Atlético se enfrentarão em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada.

A Jovem Pan News pode ser assistida apenas em pacotes de TV por assinatura.

Leia mais:

Atlético já vendeu 50 mil ingressos para a partida contra o Corinthians nesta quarta-feira