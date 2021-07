As saídas de Airton e Matheus Barbosa foram avaliadas de forma diferente pelo diretor de futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastana. O dirigente viu com bons olhos a ida do atacante para o Ceará, mas se surpreendeu, negativamente, com a situação envolvendo o volante, de malas prontas para o Atlético-GO.

“A situação do Matheus Barbosa era contratual. Me pegou de surpresa. Jamais imaginaria que um clube como o Cruzeiro deixaria uma cláusula insegura como essa, de liberação para clubes da Série A. Enfim, existe isso. Ele preferiu aceitar uma proposta do Atlético-GO. Está indo para lá (com contrato) até dezembro de 2022”, declarou o dirigente.

Quanto a Airton, o martelo será fechado nos últimos dias. “Ele já havia recebido duas sondagens de clubes da Série A, já tinha exposto sua vontade de sair do Cruzeiro, por ‘n’ motivos e motivos pessoais. Infelizmente, não vinha desempenhando um resultado satisfatório. Avaliamos que seria uma boa. A proposta do Ceará foi muito boa e a aceitamos”, destacou.

Volante Matheus Barbosa deixa o Cruzeiro para defender o Atlético-GO

Moreno

Com relação a Marcelo Moreno, Pastana afirmou que o centroavante precisou se ausentar por conta de um problema particular e que segue integrado ao elenco celeste.

“O Marcelo Moreno teve um problema familiar. Ele solicitou já no sábado, de madrugada, que não treinasse no domingo de manhã e que não viajasse a Belém. Prontamente entendemos sua solicitação. Ele não viajou (para Belém), voltou a treinar só na terça-feira, e por isso não está aqui conosco para enfrentar o Vila Nova-GO”, comentou.