Após a chegada de Vagner Mancini, o América contratou seis jogadores. Os atacantes Fabrício Daniel, Berrío e Chrigor, o meia Isaque e o lateral-direito Patric foram anunciados em julho, e o avante Zárate, confirmado em agosto e apresentado na última sexta-feira (3).

A vinda desses atletas só tem a fortalecer o Coelho não apenas na luta contra o rebaixamento, como também na busca por uma vaga na Copa Sul-Americana, como destaca Patric, um dos reforços.

“Muito importante para o América trazer jogadores como Berrío e Zàrate. O Berrío já jogou e foi campeão por onde passou. O Zárate está conhecendo agora o futebol brasileiro, mas vai se adaptar muito bem, pois tem técnica e determinação e por ser um jogador aguerrido que não foge do confronto. Tenho certeza de que vão resolver", disse o lateral.

Ainda sobre Zárate, Patric crê que o atleta será um dos diferenciais do Coelho no segundo turno do Brasileirão. "Ele tem uma parte técnica extraordinária, além de vir com ‘algo de guerrear’. Que se sinta feliz com a gente aqui. Um cara super do bem; já deu tudo certo para ele", comentou.

Athletico-PR

Depois de vencer o Ceará, por 2 a 0, no Independência, no dia 29 de agosto, o Coelho volta a campo neste sábado (11), às 16h, diante do Athletico-PR, novamente no Horto, pela 20ª rodada da Série A.

"Tivemos uma semana boa para crescimento. O que fica à memória é que este próximo jogo vai ser extremamente difícil. São seis pontos de diferença (o Athletico-PR soma 24 pontos, em oitavo lugar; e o América, 18, na 17ª colocação). Precisamos vencer para, depois, ir atrás daquilo que o América pretende”, disse Patric.

