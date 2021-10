O meia Nacho Fernández era um dos cinco jogadores do Atlético pendurados na partida contra o Cuiabá

Além de vencer o Cuiabá e abrir vantagem sobre os concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro, o Atlético teve outro motivo para comemorar neste domingo (24). O time alvinegro entrou em campo no Mineirão com cinco jogadores pendurados, além do técnico Cuca. Nenhum deles recebeu cartão amarelo e, assim, o Galo não terá suspensos no duelo decisivo contra o Flamengo no próximo sábado (30), no Maracanã.

Permanecem pendurados com dois cartões amarelos: os zagueiros Nathan Silva e Junior Alonso, o meia Nacho Fernández e os atacantes Hulk e Eduardo Sasha. Entre eles, apenas Sasha foi reserva diante do Cuiabá.

Para ter todos os jogadores à disposição contra o Flamengo, Cuca ainda aguarda pela recuperação do lateral-direito Mariano. Desde 2 de outubro, quando o Atlético venceu o Internacional, ele se recupera de um edema na coxa esquerda.

Desfalques no Flamengo

Do lado do Flamengo, o meia Diego Ribas cumprirá suspensão automática, por ter recebido o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fluminense, por 3 a 1, nesse sábado (23).

O técnico Renato Gaúcho ainda espera a recuperação de cinco jogadores que não participaram do Fla-Flu: o lateral-esquerdo Filipe Luís, o meia-atacante De Arrascaeta e os atacantes Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e Pedro.

