Há duas semanas do reinício do Campeonato Mineiro o Coimbra apresenta problemas por causa do coronavírus. O novato no Módulo I em Minas Gerais informa neste domingo (12) que três atletas de seu elenco foram diagnosticados com COVID-19 após testes realizados na semana passada.

"O Coimbra Sports informa que, após a realização dos exames de RT – PCR e IgM e IgG, aplicados na última quarta-feira, (08/07), três atletas do elenco profissional tiveram resultado positivo para COVID-19. Eles estão assintomáticos e já estão isolados e em quarentena em seus domicílios", diz parte da nota coimbrana.

Ainda de acordo com um informativo oficial da equipe há outros três jogadores que tiveram resultados inconclusivos e, por isso, o trio também foi isolado.

"O Clube salienta que todo o elenco, membros da comissão técnica e colaboradores serão testados semanalmente e que o departamento médico trabalha com os mais eficientes testes para COVID-19 indicados pelos órgãos de saúde", finaliza a nota.

O Campeonato Mineiro será reiniciado no dia 26 de julho conforme anunciado pela Federação Mineira de Futebol (FMF). No entanto, duas equipes tentam barrar essa retomada e alegam, entre outras coisas, efeitos da pandemia do coronavírus. Villa Nova e Tupynambás entraram com pedido de liminar no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MG) para pelo menos suspender suas partidas.