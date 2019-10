O jogador atleticano Juan Cazares, que estava sendo investigado por agressão e estupro, não foi indiciado pelos dois crimes. De acordo com a Polícia Civil, não foram encontrados "indícios suficientes de autoria ou mesmo materialidade para indiciar o investigado".

As denúncias foram feitas, em setembro, por duas mulheres que participavam de uma festa na casa do meia equatoriano, em Lagoa Santa, na Grande BH. O caso foi investigado pelo delegado Marcelo Mendel, que encaminhou o inquérito para a Justiça sem o indiciamento.

De acordo com a polícia, as mulheres brigaram entre si, por isso apresentavam lesões no corpo. "Restou comprovado apenas vias de fato entre as envolvidas do sexo feminino. Foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em relação a esse fato", explicou a corporação.

Denúncia

A festa na casa do jogador Cazares foi no dia 8 de setembro. Conforme informações da PM, Cazares alegou que as mulheres foram convidadas para a festa e, em dado momento, ele teria percebido que elas demoravam muito no banheiro. Segundo o jogador, ele teria ido verificar e percebeu que elas estariam usando drogas, momento em que ele teria mandado que elas saíssem da casa.

Segundo o depoimento das mulheres à polícia, neste momento, o jogador e outros convidados da festa teriam agredido as duas. Elas ainda disseram que Cazares ofereceu R$ 10 mil para que elas não fossem adiante com a denúncia. Já na versão do jogador apresentada à polícia, as mulheres teriam exigido a quantia para não falarem sobre a festa.

