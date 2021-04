Dia 20 de janeiro deste ano. Foi nesta data que William Pottker marcou seu último gol, antes do reencontro com as redes nesta quarta-feira (7). Depois de anotar um tento nos 2 a 1 em cima do Operário, pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro, o atacante amargou um jejum de dois meses e meio sem marcar. O tabu, enfim, foi quebrado.

Foram oito partidas seguidas em que passou em branco (duas pela Segundona e seis pelo Mineiro) até desencantar novamente, ao abrir o placar para os celestes sobre o Coimbra, aos 30 minutos do segundo tempo. Ele ainda viu Felipe Augusto selar a vitória por 2 a 0, aos 48.

Pottker iniciou a temporada como titular do time comandado por Felipe Conceição, mas perdeu essa condição. Agora, tenta convencer o treinador de que pode regressar aos 11 principais. A atuação nesta quarta pode ter ajudado o avante, na busca por uma vaga no clássico deste domingo (11), contra o Atlético, no Mineirão.

Com a camisa estrelada, ele soma 21 partidas e quatro gols. Nesta temporada, são sete duelos disputados e um tento anotado.