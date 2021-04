O banco de reservas foi essencial para a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Coimbra, nesta quarta-feira (7), no Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Acionados no segundo tempo da partida, os atacantes William Pottker e Felipe Augusto marcaram os gols que garantiram o triunfo do time estrelado.

Após o duelo, Felipe, titular em vários jogos da temporada, destacou a importância da concorrência dentro do elenco e dos três pontos no Horto.

“É uma competitividade sadia dentro do grupo. A gente tenta entrar e ajudar. Precisávamos de uma vitória assim, fazendo dois gols e jogando bem. A gente vinha jogando bem, mas sofrendo um pouquinho na reta final das partidas. Hoje, conseguimos definir o jogo”, disse o atacante, em entrevista ao canal Premiere.

Dedicatória especial

Autor de dois gols na temporada, Felipe Augusto também compartilhou um momento pessoal especial após a partida.

“Quero dedicar esse gol à minha esposa Sabrina e ao meu filho Augusto, e agora eu vou chegar em casa e saber se está vindo uma menina ou menino”.

Com Felipe de olho em uma vaga no onze inicial, a Raposa volta a campo no próximo domingo, no clássico contra o Atlético, às 16h, no Mineirão.

Leia mais

Cruzeiro desencanta no final, vence o Coimbra e sobe para terceiro lugar do Campeonato Mineiro

Com quase meio time de pendurados antes do clássico, Cruzeiro passa ileso contra o Coimbra

Felipe Augusto exalta competitividade no elenco do Cruzeiro e desempenho do time contra o Coimbra