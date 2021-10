O Cruzeiro terminou a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na 12ª posição. Neste domingo (24), o Remo, próximo adversário da equipe celeste, foi derrotado por 1 a 0 pela Ponte Preta, em Belém.

A equipe paraense está logo atrás dos comandados por Vanderlei Luxemburgo e poderia empurrar o Cruzeiro para uma posição abaixo na classificação da Série B. Dessa forma, o embate da próxima quinta-feira (28), no Independência, às 21h30, será entre os 12° e 13° colocados.

Cruzeiro se prepara para encarar o Remo na próxima rodada da Série B

A Raposa, atualmente com 39 pontos, está a 13 pontos do G-4 e a apenas sete da zona de rebaixamento. Já o Remo soma 38 pontos e está a seis pontos da relação de equipes que vão disputar a Série C em 2022.

Segundo o site de probabilidades da UFMG, o Cruzeiro tem apenas 2,9% de chances de cair. Já o Remo, tem 10,1%.

A sete rodadas para o fim do campeonato, o Cruzeiro dificilmente alcançará o G-4, mesmo se ganhar todas as partidas restantes. Ainda de acordo com a UFMG, as chances de acesso são de 0,01%.

