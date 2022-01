Contato do Atlético pelo técnico Juan Pablo Vojvoda foi revelado pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz

Nessa quinta-feira (13), o Atlético anunciou Antonio “El Turco” Mohamed como seu novo treinador. O anúncio foi feito em live com a participação do diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano. Segundo o dirigente, seis treinadores de diferentes nacionalidades foram cotados para ocupar o cargo que havia sido deixado por Cuca em 28 de dezembro. Um desses técnicos foi o argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza.

Quem revelou o contato foi o presidente do Tricolor, em entrevista ao SporTV. “Houve um contato. De forma respeitosa, profissional, mas houve sondagem. O Atlético estava sem treinador e vai buscar o que acha que tem de bom no mercado. Entendo isso, com muito respeito pelo Rodrigo Caetano, pelo presidente Sérgio (Coelho)”, afirmou Marcelo Paz.

O mandatário do Fortaleza disse ainda que não temeu perder Vojvoda para o Galo. “Eu fiquei tranquilo. No fio do bigode, ele firmou comigo, disse: "Não saio daqui". Na hora que deu a palavra para mim, mesmo sem assinar qualquer documento, tive certeza que não sairia”, comentou.

“Ele optou pelo Fortaleza não foi pelo dinheiro. Foi pela cidade, clube, projeto, pelas pessoas. Seriedade, dar continuidade ao trabalho. Não foi porque recebeu a melhor proposta financeira. Quando o que firma é isso, não é uma proposta no meio do caminho que vai tirar”.

Depois de chegar à semifinal da Copa do Brasil, em que foi eliminado pelo Atlético, e assegurar uma vaga na fase de grupos da Libertadores ao Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda recebeu um aumento salarial e renovou contrato até o fim de 2022.

Além do treinador do Tricolor, o Atlético negociou com os portugueses Jorge Jesus e Carlos Carvalhal e o técnico argentino Eduardo Berizzo. Outros nomes foram especulados, mas sem confirmação da diretoria.

“El Turco” Mohamed assinou contrato com o Galo até o fim de 2022.